फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Student dies after developing high fever.

Kasganj News: तेज बुखार आने के बाद छात्रा की मौत

Sun, 04 Oct 2026 11:10 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Student dies after developing high fever.
फोटो 33 - मृतक प्रियंका का फाइल फोटो।
पटियाली। गंजडुंडवारा में राधे नगरा गांव में तेज बुखार के बाद 14 वर्षीय छात्रा की अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद गांव में भी स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने गांव में स्वास्थ्य जांच और दवा छिड़काव कराए जाने की मांग की है।
विज्ञापन

राधे नगरा निवासी नेक्से लाल माथुर की इकलौती बेटी प्रियंका कक्षा आठ की छात्रा थी। परिजन के अनुसार, शनिवार रात उसे तेज बुखार आया था। रविवार सुबह परिजन उसे चिकित्सक के पास ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उसे अचानक उल्टी हुई और वह गिर पड़ी।
विज्ञापन

परिजन आनन-फानन में उसे निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की अचानक मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई दिनों से बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। उनका आरोप है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच शिविर और दवा का छिड़काव नहीं कराया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------------

वर्जन
सोमवार को गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। ग्रामीणों की जांच कर आवश्यक उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।- डॉ. आकाश कुमार चिकित्साधीक्षक, गंजडुंडवारा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed