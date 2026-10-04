Kasganj News: तेज बुखार आने के बाद छात्रा की मौत

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राधे नगरा निवासी नेक्से लाल माथुर की इकलौती बेटी प्रियंका कक्षा आठ की छात्रा थी। परिजन के अनुसार, शनिवार रात उसे तेज बुखार आया था। रविवार सुबह परिजन उसे चिकित्सक के पास ले जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान उसे अचानक उल्टी हुई और वह गिर पड़ी।परिजन आनन-फानन में उसे निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेटी की अचानक मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई दिनों से बुखार के मामले सामने आ रहे हैं। उनका आरोप है कि गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच शिविर और दवा का छिड़काव नहीं कराया गया।वर्जनसोमवार को गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। ग्रामीणों की जांच कर आवश्यक उपचार और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।- डॉ. आकाश कुमार चिकित्साधीक्षक, गंजडुंडवारा