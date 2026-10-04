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Kasganj News: क्रीड़ास्थल बना पशुओं का ठिकाना, खिलाड़ी परेशान

Sun, 04 Oct 2026 11:12 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:12 PM IST
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Sports ground turns into a haven for animals; players distressed.
फोटो03गांव सलेमपुर पीरोंदा में क्रीड़ा स्थल पर ग्रामीणों ने किया अतिक्रमण। संवाद
मोहनपुरा। गांव सलेमपुर पीरोंदा में युवाओं और बच्चों के खेल कौशल को निखारने के लिए बनाया गया क्रीड़ा स्थल इन दिनों अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया है। मैदान में साफ-सफाई के अभाव और खुलेआम पशुओं को बांधे जाने के कारण जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिससे खेल गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। क्रीड़ा स्थल के मुख्य गेट के आसपास सूखा चारा डालने और बुग्गी खड़ी होने से स्थाई अतिक्रमण की स्थिति बन गई है। वहीं, परिसर के अंदर भैंसें बांधी जा रही हैं, जिससे चारों ओर गोबर और गंदगी फैली है।
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लंबे समय से सफाई न होने के कारण मैदान में लगातार दुर्गंध बनी रहती है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिस उद्देश्य से यह मैदान बनवाया गया था, वह धूल फांक रहा है। गंदगी के बीच अभ्यास करने से खिलाड़ियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष है। खिलाड़ियों ने प्रशासन से क्रीड़ा स्थल को अतिक्रमण मुक्त कराने, पशुओं के प्रवेश पर सख्त रोक लगाने और नियमित सफाई की मांग की है।
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इस संबंध में पंचायत प्रशासक एमेश कल्पेश चौहान ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही परिसर से अतिक्रमण हटवाया जाएगा और पशुओं के बांधे जाने पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाएगी।
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खेल मैदान में पशु बांधने से गंदगी फैली रहती है। इससे वाॅलीबाल का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। परिसर की सफाई कराई जानी चाहिए। -साजन, खिलाड़ी
मैदान के गेट के बाहर बुग्गी खड़ी रहती है। चारा फैला रहता है। अंदर गोबर और गंदगी की भरमार है। ऐसे में खेलने का मन नहीं करता। -अजय खिलाड़ी
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