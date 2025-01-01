Kasganj News: प्रधान प्रतिनिधि और सफाई कर्मचारी के बीच विवाद पर ब्लॉक पर धरना

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धरने की अध्यक्षता संघ के महामंत्री सुखबीर सिंह ने की और संचालन श्याम बाबू ने किया। जनपद के विभिन्न विकास खंडों से पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने प्रधानपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग की।जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रानामऊ के प्रधान प्रतिनिधि फूल सिंह और सफाई कर्मचारी शिशुपाल के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से कर्मचारियों में नाराजगी थी।प्रदर्शन के दौरान बढ़ते दबाव को देखते हुए एडीओ पंचायत मंजुल कुमार ने प्रधान प्रतिनिधि फूल सिंह को ब्लॉक परिसर में बुलाया। दोनों पक्षों के बीच करीब एक घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रधान प्रतिनिधि और सफाई कर्मचारी शिशुपाल के बीच आपसी सहमति से सुलह-समझौता करा दिया गया।इस दौरान गिरीश चंद्र, जयसिंह, श्याम सिंह, नदीम अख्तर, ओमवीर सिंह और रंजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे।