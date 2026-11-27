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बीते बुधवार को खाते से करीब 6,80,145 रुपये कटने के मैसेज आए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने न कोई ऑनलाइन लेन-देन किया, न चेक दिया और खाते से एटीएम व फोन भी नहीं जुड़ा था। विज्ञापन

आरोप है कि शाखा में जानकारी मांगने पर कर्मचारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी और बैंक स्तर से धोखाधड़ी होने की आशंका जताई। बीते बुधवार को खाते से करीब 6,80,145 रुपये कटने के मैसेज आए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने न कोई ऑनलाइन लेन-देन किया, न चेक दिया और खाते से एटीएम व फोन भी नहीं जुड़ा था।आरोप है कि शाखा में जानकारी मांगने पर कर्मचारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी और बैंक स्तर से धोखाधड़ी होने की आशंका जताई।

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कासगंज। गोरहा गांव के युवक के बैंक खाते से साइबर ठग ने करीब 6 लाख 80 हजार 145 रुपये निकाल लिए। हैरानी यह है कि खाते से न एटीएम जुड़ा है और न ही वह यूपीआई एप चलाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोरोंजी क्षेत्र के गांव गोरहा निवासी विनय कुमार पुत्र मुन्ना लाल ने साइबर क्राइम थाने में दर्ज प्राथमिकी में बताया कि उनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा की सोरोंजी शाखा में है।