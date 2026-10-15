Kasganj News: व्यावसायिक वाहनों में पैनिक बटन और जीपीएस ट्रैकिंग अनिवार्य

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इससे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत मदद पहुंचाने में आसानी होगी। निर्धारित सुरक्षा उपकरणों के अभाव में पुराने वाहनों की फिटनेस जांच और पंजीकरण प्रक्रिया अटक सकती है। एआरटीओ आरपी मिश्र ने बताया कि जिले में करीब 5,000 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 1,286 वाहनों में पैनिक बटन लगाया जा चुका है।नए पंजीकरण के लिए आने वाले वाहनों में यह उपकरण होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन पुराने वाहनों पर यह नियम लागू है, उनके संचालक समय रहते पैनिक बटन और ट्रैकिंग सिस्टम लगवा लें, अन्यथा उन्हें फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।