Kasganj News: हाईस्कूल में बढ़े परीक्षार्थी, इंटरमीडिएट में घटे पंजीकरण

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संवाद न्यूज एजेंसीकासगंज। जिले में हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी है जबकि इंटरमीडिएट में पिछले वर्ष के मुकाबले पंजीकरण घटा है। कक्षा 10 में इस वर्ष कुल 22,529 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 21,271 थी। इस तरह हाईस्कूल में 1,258 परीक्षार्थी बढ़े हैं।कक्षा 12 में इस बार 18,045 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि पिछले वर्ष 18,648 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इस तरह इंटरमीडिएट में 603 परीक्षार्थियों की कमी दर्ज की गई है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर इस बार कुल 40,574 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले वर्ष दोनों कक्षाओं में कुल 39,919 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। 0परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद परीक्षार्थियों के पास तैयारी को व्यवस्थित करने का समय है। विद्यार्थी पाठ्यक्रम दोहराने, मॉडल पेपर हल करने और कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान देने में जुटे हैं। छात्र सौरभ ने बताया कि फरवरी में परीक्षा शुरू होने के मद्देनजर नियमित अध्ययन और समय प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है।वर्जनबोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।- रजनेश कुमार, डीआईओएस