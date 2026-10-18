Kasganj News: दिहारी गेट पर रात को युवक से बाइक छीनी

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उसने पुलिस को बताया कि वह दिहारी गेट चौराहे के पास पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद तीन लोगों ने बाइक रोक ली और हमला कर दिया। इससे बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद तीनों उसकी बाइक लेकर अमांपुर रोड की ओर भाग गए। तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर फोन कर घटना की सूचना दी। एसपी ओपी सिंह ने भी घटनाक्रम की जानकारी लेकर पुलिसकर्मियों को बाइक बरामद करने के निर्देश दिए। विज्ञापन

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वर्जन

युवक की बाइक ले जाने के मामले में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। टीम बाइक की बरामदगी और आरोपियों की तलाश कर रही है। - आंचल चौहान, सदर सीओ कासगंज उसने पुलिस को बताया कि वह दिहारी गेट चौराहे के पास पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद तीन लोगों ने बाइक रोक ली और हमला कर दिया। इससे बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद तीनों उसकी बाइक लेकर अमांपुर रोड की ओर भाग गए। तुरंत पुलिस हेल्पलाइन पर फोन कर घटना की सूचना दी। एसपी ओपी सिंह ने भी घटनाक्रम की जानकारी लेकर पुलिसकर्मियों को बाइक बरामद करने के निर्देश दिए।वर्जनयुवक की बाइक ले जाने के मामले में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। टीम बाइक की बरामदगी और आरोपियों की तलाश कर रही है। - आंचल चौहान, सदर सीओ कासगंज

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कासगंज। कोतवाली क्षेत्र में दिहारी गेट चौराहे के पास शनिवार देर रात तीन बदमाश युवक की बाइक को छीनकर भाग गए। गांव मिहारी निवासी मानपाल (32) शनिवार रात 10:35 बजे बाइक से बस स्टैंड जा रहे थे। वह दिल्ली से लाैट रहे अपने छोटे भाई गुलाब सिंह और मौसेरे भाई दीपक को लेने जा रहा था।