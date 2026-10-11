Kasganj News: 1600 मीटर दौड़ में मोहित, 400 मीटर में रागिनी ने मारी बाजी

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संयोजक टीम के अध्यक्ष रोहित कुमार ने बताया कि बालक वर्ग की 1600 मीटर दौड़ में रुस्तमपुर निवासी भूरे सिंह के पुत्र मोहित ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। घोंसगंज निवासी निशान सिंह के पुत्र बनारस दूसरे और रुस्तमपुर निवासी सुशील कुमार के पुत्र रामशरण तीसरे स्थान पर रहे।बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ में शेर सिंह की पुत्री रागिनी ने प्रथम स्थान हासिल किया। वीरेंद्र सिंह की पुत्री सरस्वती दूसरे स्थान पर रहीं जबकि नगला बौडार निवासी खूब सिंह की पुत्री संघमित्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता के समापन पर आयोजक टीम ने सभी विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार, मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संयोजक टीम के सचिव राहुल कुमार, गौरव, पवन, रघुवीर सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।