Kasganj News: फंदा लगाकर व्यक्ति ने दी जान

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मोहल्ला मंसूरी निवासी दिलशाद (45) पुत्र अब्दुल गफूर ने रविवार की रात 1:30 बजे कमरें में कुंदे से अंगोछा बांधकर फंदा लगा लिया। बड़े भाई इरशाद ने उसका शव कमरे में लटका देखा। चीख पुकार की आवाज सुनकर अन्य परिजन भी जाग गए और मौके पर पहुंच गए।मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिसकर्मियों ने उसकी मौत के बारे में परिजन व आस-पास के लोगों से पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को फंदे से उतारवाया। बडे भाई ने बताया कि वह काफी दिनों से परेशान था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह पांच भाइयों के बीच चौथे नंबर का था।वर्जन-फंदा लगाने से युवक की मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। मामले में परिजन से पूछताछ की जा रही है। -अमित कुमार ,सीओ पटियाली