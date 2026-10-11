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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Man dies after being hit by a train

Kasganj News: ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:06 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:06 PM IST
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कासगंज। कासगंज सिटी-सोरोंजी रेलवे स्टेशन के बीच रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसका शव पटरी के पास पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस व गोराह चौकी पुलिस ने मामले में लोगों से पूछताछ की। परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।
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सोरोंजी के गांव मुसावली निवासी हरिओम उपाध्याय (50) पुत्र रामनरेश उपाध्याय की ट्रेन की चपेट में आने से रविवार की सुबह मौत हो गई। सुबह 6:10 बजे रेलवे लाइन के उसका शव लोगों ने पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी।
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सूचना पर आरपीएफ, जीआरपी और गोराह चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी मिलने पर परिजन मौके पर पहुंच गए। बदायूं के आरपीएफ प्रभारी आरपी सिंह ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और शव अपने साथ लेकर चले गए। संवाद
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