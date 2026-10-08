फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Lekhpals boycott online tasks; agitation over demands intensifies.

Kasganj News: लेखपालों ने ऑनलाइन कामों का किया बहिष्कार, मांगों पर आंदोलन तेज

Thu, 08 Oct 2026 11:09 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
कासगंज। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रदेशीय आह्वान पर अपनी लंबित और न्यायोचित मांगों के निस्तारण की मांग पर लेखपालों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार से जिले के सभी लेखपालों ने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, वरासत रिपोर्ट, फार्मर रजिस्ट्रेशन और सत्यापन जैसे तमाम महत्वपूर्ण ऑनलाइन कार्यों का पूर्ण बहिष्कार कर दिया है। इसके साथ ही विरोध स्वरूप सभी लेखपाल तहसील प्रशासनिक व्हाट्सएप ग्रुपों से भी बाहर हो गए हैं।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष दीपक भारद्वाज ने बताया कि आंदोलन का पहला चरण 8 अक्तूबर से शुरू हुआ है। 10 अक्तूबर को लेखपाल काली पट्टी बांधकर काम करेंगे, 12 अक्तूबर को रक्तदान शिविर लगेगा और 14 अक्तूबर को मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी।
विज्ञापन

इसके बाद 17 से 23 अक्तूबर तक तहसील मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन होगा। यदि इसके बाद भी मांगें नहीं मानी गईं, तो 24 अक्तूबर से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा, जो मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed