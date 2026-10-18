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Kasganj News: चोरी के मोबाइल से बैंक खाते से उड़ाए 1.78 लाख रुपये

Sun, 18 Oct 2026 12:41 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:41 AM IST
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कासगंज। दुकान से मोबाइल चोरी होने के बाद अज्ञात की ओर से बैंक खाते से 1.78 लाख रुपये निकालने के मामले में न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित का आरोप है कि मोबाइल चोरी करने वाले व्यक्ति ने फोन का दुरुपयोग कर उसके खाते से 1,78,498 रुपये निकाल लिए।
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नदरई गांव निवासी सनी की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 14 जून 2026 को सुबह करीब 9 बजे वह अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति सामान खरीदने के बहाने दुकान पर आया और काउंटर पर रखा उसका मोबाइल चोरी कर ले गया। उसने मोबाइल को काफी तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी और दूसरी सिम जारी कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पीड़ित के मुताबिक, 17 जून को डुप्लीकेट सिम मिलने पर उसने उसे दूसरे मोबाइल में डाला तो बैंक खाते से 1,78,498 रुपये निकलने का संदेश मिला। उसका आरोप है कि उसने थाने में शिकायत की, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।
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न्यायालय के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साइबर सेल की मदद से बैंक ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपी का पता लगाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। - आंचल चौहान, सदर सीओ
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