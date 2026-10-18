Kasganj News: पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत, अब घर बैठे जमा कर सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

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मंडलायुक्त ने कहा कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से पेंशनर्स के लिए जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। यह व्यवस्था विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंप में आने वाले पेंशनर्स को नई प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में दी जाए। साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने और भेजने की प्रक्रिया भी समझाई जाए।मंडलायुक्त ने पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों से अपील की कि वे नई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझें और सीखें। साथ ही परिवार के सदस्यों, परिचितों और अन्य पेंशनर्स को भी इस सुविधा के प्रति जागरूक करें। कैंप में पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान संयुक्त विकास आयुक्त मंशाराम यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी अजीत कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।डिजिटल तकनीक से वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स के जीवन को सुगम बनाया जा रहा है। इस व्यवस्था से पेंशनर्स को कोषागार के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। सभी पात्र लोग इस तकनीक को समझें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। - ओपी आर्य, मंडलायुक्त