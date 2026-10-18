Kasganj News: डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर ठगी करने वालों से न घबराएं, तुरंत 1930 पर करें कॉल

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उन्हें बताया गया कि कानून के नाम पर डराने वाली कॉल के झांसे में न आएं और ठगी होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में शनिवार को पुलिस टीमों ने जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को डिजिटल अरेस्ट के बारे में जानकारी दी।उन्हें बताया गया कि साइबर ठग फोन या वीडियो कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वे किसी फर्जी कानूनी मामले में फंसाने या गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। विश्वास दिलाने और डर पैदा करने के लिए फर्जी वारंट या नोटिस भी दिखाते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर रुपये मांगते हैं। पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाया कि ऐसी कॉल आने पर घबराएं नहीं और न ही किसी अनजान व्यक्ति को बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या अन्य निजी विवरण दें। धमकी मिलने पर नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत करें। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को शासन की विभिन्न हेल्पलाइन, कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों की जानकारी भी दी गई।मिशन शक्ति फेज-6.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही शासन की विभिन्न हेल्पलाइन, कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों की जानकारी भी उन्हें दी जा रही है ताकि वे किसी भी प्रकार के साइबर झांसे में न आएं। - ओपी सिंह, एसपी कासगंज