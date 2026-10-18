Kasganj News: दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत

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मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। जिला अस्पताल और पोषण पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी की जाएगी। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। -ओपी आर्य, मंडलायुक्त

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कासगंज। मंडलायुक्त ओपी आर्य ने संयुक्त जिला चिकित्सालय और पोषण पुनर्वास केंद्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों की आवश्यकता के अनुरूप सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें और एक्सपायर हो चुकी दवाओं को नियमानुसार अलग कर उनका सुरक्षित निस्तारण किया जाए। उन्होंने दवा वितरण कक्ष, पर्ची काउंटर, दवा स्टॉक, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी और एसएनसीयू का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्र में कुपोषित बच्चों के उपचार की स्थिति देखी और निर्देश दिए कि गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चों की समय से पहचान कर उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त विकास आयुक्त मंसाराम यादव, जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह और मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अजय कुमार आदि मौजूद रहे।