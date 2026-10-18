Kasganj News: मां ने डॉक्टर संग मिलकर 45 दिन का नवजात 1.30 लाख में बेचा, प्राथमिकी दर्ज

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गांव बनुपुर पुख्ता निवासी अरविंद की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार वह फरीदाबाद में सोनपपड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। उनकी पत्नी क्रांति 3 बच्चों के साथ गांव में रहती है। उनका आरोप है कि 16 अक्तूबर को पत्नी 45 दिन के छोटे बेटे को दवा दिलाने कासगंज आई थी। दोपहर करीब 3 बजे कासगंज बस स्टैंड पर उसने बच्चे को एक अज्ञात महिला को सौंप दिया और वापस आने पर महिला के गायब होने की बात कही। पत्नी ने खुद को बचाने के लिए इसकी सूचना हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी दी थी। अरविंद ने आरोप लगाया कि गहनता से जानकारी करने पर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने सोरों के लहरा रोड पर क्लीनिक चलाने वाले डॉक्टर अरुण और उनकी पत्नी पिंकी के साथ मिलकर बच्चे को किसी दंपती को बेच दिया। आरोप है कि इसके बदले मिले 1.20 लाख रुपये पत्नी के बैंक खाते में जमा कराए गए और 10 हजार रुपये उसे नकद दिए गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नवजात बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। मामले की गहनता से जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। - आंचल चौहान, सीओ सदर कासगंज