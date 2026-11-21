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उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी आलोक गुप्ता ने बताया कि एक केंद्र जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में तथा 1-1 केंद्र जिले की तीनों तहसीलों (कासगंज, पटियाली और सहावर) में बनाया गया है। इन प्रदर्शन केंद्रों पर आम नागरिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकेंगे तथा मशीनों से जुड़ी अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त कर सकेंगे। संवाद

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कासगंज। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 की तैयारियों के तहत जिले में ईवीएम और वीवीपैट के प्रति मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 स्थानों पर डेमोंस्ट्रेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। 20 नवंबर से शुरू हुए इन केंद्रों का संचालन चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक लगातार जारी रहेगा।