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गंजडुंडवारा के मोहल्ला गोविंदपुरी में घरों व गलियों के ऊपर से 33 केवी हाईटेंशन लाइन गुजर रही है जिसके झूलते तार छतों व चाहरदीवारी के बेहद करीब हैं। इससे करीब 50 मकानों के परिवारों में अनहोनी की आशंका बनी रहती है, खासकर बारिश व तेज हवा में।स्थानीय निवासी विवेक कुमार ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व तार दीवार से छूने पर करंट दौड़ गया और दीवार में आग लग गई थी। गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। कई शिकायतों के बाद भी कदम नहीं उठाए गए।मोहनपुरा क्षेत्र के गांव बेरी निवासी भगवंत सिंह व गौरी शंकर के घरों के आंगन में विद्युत पोल लगे हैं और ऊपर से एचटी लाइन गुजर रही है। बारिश में करंट फैलने के डर से सहमे परिवारों ने कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मौके का निरीक्षण कराकर आंगन के पोल बाहर शिफ्ट करने की मांग की है ताकि बड़ा हादसा टल सके।हाईटेंशन लाइन मकानों की छतों व दीवारों के बेहद करीब से गुजर रही है। करीब एक वर्ष पहले तार छूने से मकान में करंट आने व आग लगने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। - चोब सिंह, गोविंदपुरीमोहल्ले के करीब 50 मकानों के परिवार खतरे में जी रहे हैं और बच्चों को छत पर भेजने में डर लगता है। बड़े हादसे से पहले लाइन आबादी से दूर हटाई जाए। - रामनरेश, गोविंदपुरीघर के आंगन में विद्युत पोल व ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजरने से तार टूटने या करंट फैलने का डर बना रहता है। - भगवंत सिंह, गांव बेरीपोल व लाइन शिफ्ट कराने को कई शिकायतों के बावजूद फायदा नहीं मिला और हादसे का डर कायम है। - गौरी शंकर, गांव बेरीवर्जनशासन से प्रस्ताव मांगे जाने पर मकानों के ऊपर से गुजर रहे तार हटवाने की कार्ययोजना बनाकर भेजी जाएगी और मंजूरी पर लाइन शिफ्ट होगी। लोग हाईटेंशन लाइन के नीचे भवन निर्माण न करें। - पीयूष कुमार, एक्सईएन ग्रामीण