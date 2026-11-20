पड़ताल : सिर पर करंट का आसमां, घर में माैत का सामान
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:34 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:34 PM IST
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कासगंज/गंजडुंडवारा। जिले में घरों के पास से गुजरती हाईटेंशन लाइनों, आंगन में लगे पोल और गल चुके झुके खंभों से हादसे का खतरा बना है। पूर्व में जर्जर पोल व तार गिरने से कई मौतों के बावजूद विद्युत निगम ने लाइनों व पोल हटाने की ठोस कार्ययोजना नहीं बनाई है।
गंजडुंडवारा के मोहल्ला गोविंदपुरी में घरों व गलियों के ऊपर से 33 केवी हाईटेंशन लाइन गुजर रही है जिसके झूलते तार छतों व चाहरदीवारी के बेहद करीब हैं। इससे करीब 50 मकानों के परिवारों में अनहोनी की आशंका बनी रहती है, खासकर बारिश व तेज हवा में।
स्थानीय निवासी विवेक कुमार ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व तार दीवार से छूने पर करंट दौड़ गया और दीवार में आग लग गई थी। गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। कई शिकायतों के बाद भी कदम नहीं उठाए गए।
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मोहनपुरा क्षेत्र के गांव बेरी निवासी भगवंत सिंह व गौरी शंकर के घरों के आंगन में विद्युत पोल लगे हैं और ऊपर से एचटी लाइन गुजर रही है। बारिश में करंट फैलने के डर से सहमे परिवारों ने कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मौके का निरीक्षण कराकर आंगन के पोल बाहर शिफ्ट करने की मांग की है ताकि बड़ा हादसा टल सके।
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क्या बोले लोग
हाईटेंशन लाइन मकानों की छतों व दीवारों के बेहद करीब से गुजर रही है। करीब एक वर्ष पहले तार छूने से मकान में करंट आने व आग लगने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। - चोब सिंह, गोविंदपुरी
मोहल्ले के करीब 50 मकानों के परिवार खतरे में जी रहे हैं और बच्चों को छत पर भेजने में डर लगता है। बड़े हादसे से पहले लाइन आबादी से दूर हटाई जाए। - रामनरेश, गोविंदपुरी
घर के आंगन में विद्युत पोल व ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजरने से तार टूटने या करंट फैलने का डर बना रहता है। - भगवंत सिंह, गांव बेरी
पोल व लाइन शिफ्ट कराने को कई शिकायतों के बावजूद फायदा नहीं मिला और हादसे का डर कायम है। - गौरी शंकर, गांव बेरी
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वर्जन
शासन से प्रस्ताव मांगे जाने पर मकानों के ऊपर से गुजर रहे तार हटवाने की कार्ययोजना बनाकर भेजी जाएगी और मंजूरी पर लाइन शिफ्ट होगी। लोग हाईटेंशन लाइन के नीचे भवन निर्माण न करें। - पीयूष कुमार, एक्सईएन ग्रामीण
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गंजडुंडवारा के मोहल्ला गोविंदपुरी में घरों व गलियों के ऊपर से 33 केवी हाईटेंशन लाइन गुजर रही है जिसके झूलते तार छतों व चाहरदीवारी के बेहद करीब हैं। इससे करीब 50 मकानों के परिवारों में अनहोनी की आशंका बनी रहती है, खासकर बारिश व तेज हवा में।
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स्थानीय निवासी विवेक कुमार ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व तार दीवार से छूने पर करंट दौड़ गया और दीवार में आग लग गई थी। गनीमत रही कि कोई चपेट में नहीं आया। कई शिकायतों के बाद भी कदम नहीं उठाए गए।
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मोहनपुरा क्षेत्र के गांव बेरी निवासी भगवंत सिंह व गौरी शंकर के घरों के आंगन में विद्युत पोल लगे हैं और ऊपर से एचटी लाइन गुजर रही है। बारिश में करंट फैलने के डर से सहमे परिवारों ने कई बार शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मौके का निरीक्षण कराकर आंगन के पोल बाहर शिफ्ट करने की मांग की है ताकि बड़ा हादसा टल सके।
क्या बोले लोग
हाईटेंशन लाइन मकानों की छतों व दीवारों के बेहद करीब से गुजर रही है। करीब एक वर्ष पहले तार छूने से मकान में करंट आने व आग लगने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। - चोब सिंह, गोविंदपुरी
मोहल्ले के करीब 50 मकानों के परिवार खतरे में जी रहे हैं और बच्चों को छत पर भेजने में डर लगता है। बड़े हादसे से पहले लाइन आबादी से दूर हटाई जाए। - रामनरेश, गोविंदपुरी
घर के आंगन में विद्युत पोल व ऊपर से हाईटेंशन लाइन गुजरने से तार टूटने या करंट फैलने का डर बना रहता है। - भगवंत सिंह, गांव बेरी
पोल व लाइन शिफ्ट कराने को कई शिकायतों के बावजूद फायदा नहीं मिला और हादसे का डर कायम है। - गौरी शंकर, गांव बेरी
वर्जन
शासन से प्रस्ताव मांगे जाने पर मकानों के ऊपर से गुजर रहे तार हटवाने की कार्ययोजना बनाकर भेजी जाएगी और मंजूरी पर लाइन शिफ्ट होगी। लोग हाईटेंशन लाइन के नीचे भवन निर्माण न करें। - पीयूष कुमार, एक्सईएन ग्रामीण