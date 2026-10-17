Kasganj News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Updated Sat, 17 Oct 2026 02:40 AM IST
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अभियान
- सुबह 10 बजे से जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान स्थलों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
श्रीरामलीला
- शाम 5 बजे प्रभुपार्क स्थित रामलीला मैदान पर श्रीरामलीला के अंतर्गत सीतहरण सहित अन्य लीलाओं का मंचन किया जाएगा।
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- सुबह 10 बजे से जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के मतदान स्थलों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
श्रीरामलीला
- शाम 5 बजे प्रभुपार्क स्थित रामलीला मैदान पर श्रीरामलीला के अंतर्गत सीतहरण सहित अन्य लीलाओं का मंचन किया जाएगा।