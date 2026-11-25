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मोहल्ला मुगल निवासी अहमद पुत्र आरिफ बुधवार शाम को अपने घर पर तमंचे को साफ कर रहा था। इसी दौरान अचानक तमंचे से गोली चल गई, जो पास में बैठे उसके दोस्त रूमान पुत्र ओसाद की जांघ में जा लगी। गोली लगने से वह घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने उसको अलीगढ़ रेफर कर दिया। मामले में तहरीर नहीं दी गई है। घटना के बाद से आरोपी भाग गया।मामले की सूचना पर पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। आरोपी को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। -दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ सहावर