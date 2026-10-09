Kasganj News: कार खरीद-फरोख्त में ठगी और मारपीट

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

गंजडुंडवारा के गांव रायों निवासी पीड़ित राय सिंह के अनुसार, आरोपियों सुरेंद्र सिंह निवासी अल्लीपुर बरवारा, थाना सोरोंजी और बॉबी जुरेल निवासी रामबाग कुबेरपुर, जिला आगरा ने साजिश के तहत 23 फरवरी 2026 को 6,70,000 रुपये में उन्हें नोटरी अनुबंध पत्र के जरिए कार बेची थी।इस दौरान गारंटी के तौर पर पीड़ित का एक ब्लैंक चेक भी ले लिया गया। पीड़ित ने गवाहों के सामने वीडियोग्राफी के साथ 2 लाख रुपये नकद दिए, जबकि शेष राशि फाइनेंस होनी थी। आरोप है कि फाइनेंस में देरी का बहाना बनाकर आरोपियों ने किस्तें अपने खातों में जमा कराईं और बीमा के नाम पर 10,000 रुपये ऐंठ लिए।1 अगस्त 2026 को आरोपी बॉबी जुरेल 8 अज्ञात लोगों के साथ कासगंज बस स्टैंड पहुंचा और धोखे से बुलाकर कार की चाबी छीन ली। पीड़ित द्वारा यूपी 112 पर सूचना देने के बाद पुलिस ने कार थाने भिजवा दी। जब पीड़ित ने सुरेंद्र सिंह से शिकायत की तो उसने जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की।स्थानीय स्तर पर कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने अब सुरेंद्र सिंह, बॉबी जुरेल और 8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।वाहन खरीद के विवाद में कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। - आंचल चौहान, सीओ सदर