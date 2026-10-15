Kasganj News: व्यवस्था में फेर, पेंशन में देर

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जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुसार, यह स्थिति भुगतान व्यवस्था में हुए बदलाव के कारण पैदा हुई है। केंद्र सरकार की ओर से एसएनए-स्पर्श प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय प्रणालियों को एकीकृत कर भुगतान किया जाता है। नई व्यवस्था लागू करने के लिए पोर्टल और भुगतान प्रणालियों में तकनीकी एवं प्रक्रियागत बदलाव किए जा रहे हैं, जिसके चलते यह बाधा आई है।विभाग के मुताबिक, पात्र लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है, जिसमें दोनों सरकारों का निर्धारित अंश शामिल होता है। 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र लाभार्थियों को भी इसी व्यवस्था के तहत भुगतान किया जाता है। फिलहाल भुगतान में हो रही देरी से परेशान लाभार्थी लगातार बैंक और विभागों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।एक हजार रुपये से रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है लेकिन मार्च के बाद से राशि नहीं आई। परेशानी हो रही है। - नेम सिंह दिव्यांगजन निवासी नगला बंजारामैं 80 फीसद से अधिक दिव्यांग हूं। मेरे लिए सरकार से मिलने वाले एक हजार रुपये बहुत मायने रखते हैं। मार्च से पेंशन नहीं मिली है। - तरुण गुप्ता, दिव्यांग कासगंजवर्जन :दिव्यांग पेंशन के भुगतान के लिए निदेशालय स्तर पर पोर्टल से संबंधित कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही लाभार्थियों के खातों में पेंशन की धनराशि भेज दी जाएगी। दीपावली से पहले लाभार्थियों के खातों में पेंशन पहुंच की उम्मीद है। - रोहित कुमार, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी