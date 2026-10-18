कासगंज में खूनी विवाद: जमीन के विवाद में फायरिंग और पथराव, 15 घायल, गंभीर हालत में आठ हुए रेफर

ये हुए घायल

घायलों में यादव पक्ष के रमेश (50), शैलेंद्र (35), नीरेश (40), प्रियांशु (25), आदेश कुमार (20), अमित (20), पिंटू (30), संतोष कुमारी (45) और रेखा (40) शामिल हैं। वहीं, ठाकुर पक्ष के प्रेम प्रताप (29), हीर प्रताप (20), अखंड प्रताप उर्फ अक्षय प्रताप (36), अमन चौहान (26), रोहित (18) और अश्वनी कुमार (67) घायल हुए हैं। ठाकुर पक्ष के प्रेम प्रताप, हीर प्रताप, अखंड प्रताप और अमन चौहान तथा यादव पक्ष के शैलेंद्र, प्रियांशु, रमेश और नीरेश को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है।