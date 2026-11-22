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कासगंज। सदर कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2022 में दर्ज लापरवाही से वाहन चलाने व गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। सदर कोतवाली में जनपद एटा के थाना पिलुआ में गांव गुलाबपुर निवासी चंद्रप्रकाश के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले में सुनवाई के बाद प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के न्यायालय ने अभियुक्त चंद्रप्रकाश को दोषी ठहराया। उसे न्यायालय उठने तक न्यायिक हिरासत में रहने की सजा और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को तीन दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद