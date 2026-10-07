Kasganj News: नल में उतरा करंट, किसान की मौत

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गांव गंगागढ़ निवासी किसान जितेंद्र (35) पुत्र अभय सिंह बुधवार की सुबह 11:30 बजे गांव में लगे नल पर भैंसों को पानी पिलाने के लिए गए थे। उनकी बेटी सपना ने बताया कि नल में करंट उतर आया था। पानी भरने के दाैरान वह करंट की चपेट में आ गए और घायल हो गए।घटना की जानकारी पर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। मामले में परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और शव को अपने साथ गांव ले गए।किसान की मौत के बाद पत्नी सुनीता, बेटा नियम (10) और हर्षित कुमार (7) व अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। जितेंद्र कृषि कार्य कर परिवार का पालन पोषण करते थे।वर्जन :युवक करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और शव को लेकर गांव चले गए। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस जिला अस्पतालकरंट की खबर से संबंधित करंट से किसान की मौत की पुलिस को काेई सूचना नहीं दी गई है। मामले की जानकारी कराई जाएगी- आंचल चौहान, सीओ