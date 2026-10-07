फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Farmer dies after coming into contact with live current from a water tap.

Kasganj News: नल में उतरा करंट, किसान की मौत

Wed, 07 Oct 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Farmer dies after coming into contact with live current from a water tap.
फोटो49जिला अस्पताल पर इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े मृतक किसान के परिजन । संवाद
कासगंज । सोरोंजी के गांव गंगागढ़ में बुधवार की सुबह हैंडपंप से मवेशी को पानी पिलाने गया किसान करंट की चपेट में आ गया। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए शव को गांव ले गए।
विज्ञापन

गांव गंगागढ़ निवासी किसान जितेंद्र (35) पुत्र अभय सिंह बुधवार की सुबह 11:30 बजे गांव में लगे नल पर भैंसों को पानी पिलाने के लिए गए थे। उनकी बेटी सपना ने बताया कि नल में करंट उतर आया था। पानी भरने के दाैरान वह करंट की चपेट में आ गए और घायल हो गए।
विज्ञापन

घटना की जानकारी पर मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। मामले में परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और शव को अपने साथ गांव ले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

किसान की मौत के बाद पत्नी सुनीता, बेटा नियम (10) और हर्षित कुमार (7) व अन्य परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। जितेंद्र कृषि कार्य कर परिवार का पालन पोषण करते थे।


----------------
वर्जन :
युवक करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और शव को लेकर गांव चले गए। - डॉ. संजीव सक्सेना, सीएमएस जिला अस्पताल
करंट की खबर से संबंधित करंट से किसान की मौत की पुलिस को काेई सूचना नहीं दी गई है। मामले की जानकारी कराई जाएगी- आंचल चौहान, सीओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed