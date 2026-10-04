Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:06 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
जिला स्तरीय ट्रायल
-सुबह 10 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालिका कबड्डी का जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित होगा।
कुश्ती प्रतियोगिता
-सुबह 11 बजे से हनुमान गढ़ी मंदिर पटियाली में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
सपा बैठक
-दोपहर 1 बजे से समाजवादी पार्टी की बैठक नगर पंचायत मोहनपुर में आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
-सुबह 10 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालिका कबड्डी का जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित होगा।
कुश्ती प्रतियोगिता
-सुबह 11 बजे से हनुमान गढ़ी मंदिर पटियाली में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
सपा बैठक
-दोपहर 1 बजे से समाजवादी पार्टी की बैठक नगर पंचायत मोहनपुर में आयोजित की जाएगी।