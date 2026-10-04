Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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-सुबह 10 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में जूनियर बालिका कबड्डी का जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित होगा।







कुश्ती प्रतियोगिता



-सुबह 11 बजे से हनुमान गढ़ी मंदिर पटियाली में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।







सपा बैठक



-दोपहर 1 बजे से समाजवादी पार्टी की बैठक नगर पंचायत मोहनपुर में आयोजित की जाएगी।

जिला स्तरीय ट्रायल