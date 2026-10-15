Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:06 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:06 PM IST
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खेल प्रतियोगिताएं
- सुबह 9 बजे से अमांपुर की न्याय पंचायत अभयपुरा में परिषदीय स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे स्पोर्टस स्टेडियम में टेबिल टेनिस एवं फुटबॉल का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
श्रीरामलीला
- शाम 5 बजे प्रभुपार्क में श्रीरामलीला के दौरान शूपर्णखा नासिका भंग, खरदूषण वध की लीला का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 9 बजे से अमांपुर की न्याय पंचायत अभयपुरा में परिषदीय स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे स्पोर्टस स्टेडियम में टेबिल टेनिस एवं फुटबॉल का जिला स्तरीय ट्रायल होगा।
श्रीरामलीला
- शाम 5 बजे प्रभुपार्क में श्रीरामलीला के दौरान शूपर्णखा नासिका भंग, खरदूषण वध की लीला का मंचन किया जाएगा।