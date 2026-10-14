Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:46 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:46 PM IST
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-शोभायात्रा
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के गांव भरतपुर में श्रीरामकथा से पूर्व कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी।
शोभायात्रा
- सुबह 9 बजे प्रभुपार्क से श्रीबाबा नीमकरौली की चरण पादुका शोभायात्रा निकाली जाएगी।
श्रीरामलीला मंचन
- शाम 6 बजे प्रभुपार्क पर केवट संवाद, शूर्पणखा नसिका भंग लीला का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 9 बजे सोरोंजी के गांव भरतपुर में श्रीरामकथा से पूर्व कलश शोभायात्रा निकाली जाएगी।
शोभायात्रा
- सुबह 9 बजे प्रभुपार्क से श्रीबाबा नीमकरौली की चरण पादुका शोभायात्रा निकाली जाएगी।
श्रीरामलीला मंचन
- शाम 6 बजे प्रभुपार्क पर केवट संवाद, शूर्पणखा नसिका भंग लीला का मंचन किया जाएगा।