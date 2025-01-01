Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:17 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:17 AM IST
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खेल प्रतियोगिताएं
- सुबह 9 बजे से गांव कुढ़ार के परिषदीय स्कूल में न्याय पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
करंसी पैकिंग प्रतियोगिता
- शाम 4 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला में करंसी पैकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
राम वन गमन लीला
- शाम 6 बजे बारद्वारी श्रीरामलीला मंच पर राम वन गमन लीला का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 9 बजे से गांव कुढ़ार के परिषदीय स्कूल में न्याय पंचायत स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
करंसी पैकिंग प्रतियोगिता
- शाम 4 बजे श्री अग्रवाल धर्मशाला में करंसी पैकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
राम वन गमन लीला
- शाम 6 बजे बारद्वारी श्रीरामलीला मंच पर राम वन गमन लीला का मंचन किया जाएगा।