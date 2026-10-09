Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:38 PM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 11:38 PM IST
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धार्मिक अनुष्ठान
- सुबह 8 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे
चट्टा शोभायात्रा
- शाम 6 बजे से रामलीला मंदिर सहावर गेट से चट्टा शोभायात्रा निकाली जाएगी।
विज्ञापन
- सुबह 8 बजे सोरोंजी के हरि की पौड़ी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे
चट्टा शोभायात्रा
- शाम 6 बजे से रामलीला मंदिर सहावर गेट से चट्टा शोभायात्रा निकाली जाएगी।