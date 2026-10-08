Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:01 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
प्रतियोगिता समापन
- सुबह 10 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन होगा।
श्रीराम जन्म लीला
- रात 8 बजे बारहद्वारी रामलीला मंच पर श्रीराम जन्म लीला का मंचन किया जाएगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से श्री गणेश इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन होगा।
श्रीराम जन्म लीला
- रात 8 बजे बारहद्वारी रामलीला मंच पर श्रीराम जन्म लीला का मंचन किया जाएगा।