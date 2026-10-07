Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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- सुबह 11 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।



झंडी पूजन शोभायात्रा

- शाम 6 बजे से सोरोंजी के हरि की पौड़ी किनारे पन्नालाल धर्मशाला से झंडी पूजन शोभायात्रा निकाली जाएगी।

अभिषेक पूजा