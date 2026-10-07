Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:33 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:33 PM IST
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अभिषेक पूजा
- सुबह 11 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।
झंडी पूजन शोभायात्रा
- शाम 6 बजे से सोरोंजी के हरि की पौड़ी किनारे पन्नालाल धर्मशाला से झंडी पूजन शोभायात्रा निकाली जाएगी।
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- सुबह 11 बजे सोरोंजी के वराह मंदिर में अभिषेक पूजा आयोजित की जाएगी।
झंडी पूजन शोभायात्रा
- शाम 6 बजे से सोरोंजी के हरि की पौड़ी किनारे पन्नालाल धर्मशाला से झंडी पूजन शोभायात्रा निकाली जाएगी।