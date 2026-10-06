Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं

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सुबह 9:30 बजे से अमांपुर के कंपोजिट विद्यालय कटीला में परिषदीय स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।

प्रतियोगिता

- दोपहर 2 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला हैंडबॉल व महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होगी।

श्रीरामलीला शुभारंभ

- शाम 5 शहर के बारहद्वारी पर मंच पूजन व श्रीरामलीला का शुभारंभ होगा।

खेल प्रतियोगिताएं