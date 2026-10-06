Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:55 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:55 PM IST
विज्ञापन
खेल प्रतियोगिताएं
सुबह 9:30 बजे से अमांपुर के कंपोजिट विद्यालय कटीला में परिषदीय स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
प्रतियोगिता
- दोपहर 2 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला हैंडबॉल व महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होगी।
श्रीरामलीला शुभारंभ
- शाम 5 शहर के बारहद्वारी पर मंच पूजन व श्रीरामलीला का शुभारंभ होगा।
विज्ञापन
सुबह 9:30 बजे से अमांपुर के कंपोजिट विद्यालय कटीला में परिषदीय स्कूलों की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी।
प्रतियोगिता
- दोपहर 2 बजे से स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिला हैंडबॉल व महिला हॉकी प्रतियोगिता आयोजित होगी।
श्रीरामलीला शुभारंभ
- शाम 5 शहर के बारहद्वारी पर मंच पूजन व श्रीरामलीला का शुभारंभ होगा।