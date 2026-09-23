Kasganj News: कासगंज की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:00 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:00 PM IST
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कबड्डी प्रतियोगिता
- सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।
बैठक
- दोपहर 12:15 बजे रुद्राक्ष सभागार में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों के संभाजन संबंध में
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों बैठक आयोजित होगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्टेडियम सोरोंजी में सब जूनियर बालक हॉकी का जिला ट्रायल आयोजित होगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से माध्यमिक स्कूलों की कबड्डी प्रतियोगिता आजाद गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित की जाएगी।
बैठक
- दोपहर 12:15 बजे रुद्राक्ष सभागार में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों के संभाजन संबंध में
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों बैठक आयोजित होगी।
ट्रायल
- दोपहर 2 बजे जिला स्टेडियम सोरोंजी में सब जूनियर बालक हॉकी का जिला ट्रायल आयोजित होगा।