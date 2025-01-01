Kasganj News: जिले के 56,139 उज्ज्वला लाभार्थियों की ई-केवाईसी अधूरी

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इसके लिए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना और आधार प्रमाणीकरण पूरा होना अनिवार्य है। जिले में 56,139 उज्ज्वला कनेक्शनधारकों की ई-केवाईसी लंबित है।इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के 7,855, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के 21,535 और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के 26,749 उपभोक्ता शामिल हैं।जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने उज्ज्वला लाभार्थियों से बैंक खाते को आधार से लिंक कराने की अपील की है। इससे निर्धारित अवधि में निशुल्क सिलिंडर रिफिल का लाभ लेने में दिक्कत नहीं होगी।