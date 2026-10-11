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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Dispute, assault, and vandalism between two groups over moving a tractor.

Kasganj News: ट्रैक्टर निकालने पर दो पक्षों में विवाद, मारपीट व तोड़फोड़

Sun, 11 Oct 2026 11:07 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:07 PM IST
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कासगंज। गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में शुक्रवार शाम रास्ते से ट्रैक्टर निकालने को लेकर विवाद संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे और लात-घूसे चले, जिसमें दोनों तरफ से करीब सात लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर कुल 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी गई शिकायत में समसपुर मोहल्ला पूरब थोक निवासी नौसे खां ने बताया कि शाम करीब 7 बजे उनके परिवार के सदस्य नूर आलम, सफी आलम, खालिद और मोहम्मद सलाम खेत से धान लादकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे।
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अवजल के घर के पास पुरानी रंजिश के चलते फारुख, इवरान, आमिर, जीशान और हासिम ने उनके परिवार को घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की। वहीं, दूसरे पक्ष के समसपुर निवासी इमरान खान ने आरोप लगाया कि खालिद, नूर आलम, सफी आलम, नौसे खां और अब्दुल कलाम संकरी गली से जबरन ट्रैक्टर निकाल रहे थे।
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मना करने पर उन्होंने अफाक को टक्कर मार दी। बीच-बचाव करने पहुंचे शाकिर, जीशान और इमरान पर भी दूसरे पक्ष ने हमला कर लाठी-डंडों से पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी।

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वर्जन
रास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली दी गई थी। उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ
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