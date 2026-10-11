Kasganj News: ट्रैक्टर निकालने पर दो पक्षों में विवाद, मारपीट व तोड़फोड़

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पुलिस को दी गई शिकायत में समसपुर मोहल्ला पूरब थोक निवासी नौसे खां ने बताया कि शाम करीब 7 बजे उनके परिवार के सदस्य नूर आलम, सफी आलम, खालिद और मोहम्मद सलाम खेत से धान लादकर ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे।अवजल के घर के पास पुरानी रंजिश के चलते फारुख, इवरान, आमिर, जीशान और हासिम ने उनके परिवार को घेरकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की। वहीं, दूसरे पक्ष के समसपुर निवासी इमरान खान ने आरोप लगाया कि खालिद, नूर आलम, सफी आलम, नौसे खां और अब्दुल कलाम संकरी गली से जबरन ट्रैक्टर निकाल रहे थे।मना करने पर उन्होंने अफाक को टक्कर मार दी। बीच-बचाव करने पहुंचे शाकिर, जीशान और इमरान पर भी दूसरे पक्ष ने हमला कर लाठी-डंडों से पीट दिया और जान से मारने की धमकी दी।वर्जनरास्ते से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों की ओर से तहरीर मिली दी गई थी। उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। - अमित कुमार, सीओ