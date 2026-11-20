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कार्यक्रम का शुभारंभ कलश पूजन के साथ हुआ। इसके बाद महाआरती की गई और केक काटकर बाबा श्याम का पाटोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा को भोग अर्पित किया। इसके पश्चात आयोजित भजन-कीर्तन में श्याम भजनों पर श्यामप्रेमी झूमते नजर आए। पूरे दरबार में भक्तिमय माहौल बना रहा। इस दौरान बृजेश माहेश्वरी, ललित, राहुल दरगढ़, यतेंद्र, गगन, अंकुर अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ कलश पूजन के साथ हुआ। इसके बाद महाआरती की गई और केक काटकर बाबा श्याम का पाटोत्सव मनाया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा को भोग अर्पित किया। इसके पश्चात आयोजित भजन-कीर्तन में श्याम भजनों पर श्यामप्रेमी झूमते नजर आए। पूरे दरबार में भक्तिमय माहौल बना रहा। इस दौरान बृजेश माहेश्वरी, ललित, राहुल दरगढ़, यतेंद्र, गगन, अंकुर अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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कासगंज। देवउठनी एकादशी पर निकट मिशन चौराहा स्थित श्री बालाजी दरबार में श्रीखाटूश्याम बाबा का पाटोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में धार्मिक आयोजनों के साथ भजन-कीर्तन हुए। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।