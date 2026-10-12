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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kasganj News ›   Demand to expel MP from Congress; Mahila Morcha stages protest.

Kasganj News: सांसद को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग, महिला मोर्चा का धरना

Mon, 12 Oct 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:39 PM IST
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Demand to expel MP from Congress; Mahila Morcha stages protest.
फोटो12कासगंज में कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करतीं भाजपा महिला मोर्चा की पदा​धिकारी व कार
कासगंज। सांसद अंगोमचा बिमोल को कांग्रेस से निष्कासित करने की मांग को भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। नारी शक्ति हुंकार आंदोलन के तहत कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों की आवाज उठाते हुए कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की।
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महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष डॉ. सांत्वना पाराशर के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सांसद से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले का हवाला देते हुए उन्हें कांग्रेस से बाहर करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में पार्टी को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।
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प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का संकल्प जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठाती रहेंगी।
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