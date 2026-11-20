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20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी स्नान पर लाखों श्रद्धालु हरि की पौड़ी में स्नान, भगवान वराह दर्शन व पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद 21 को द्वादशी, 22 को नागा साधु-संतों का शाही स्नान और 24 दिसंबर को पूर्णिमा स्नान होगा, जबकि 16 से 18 दिसंबर तक सिख समुदाय का प्रकाश उत्सव व शोभायात्रा होगी।गोरहा नहर पर एनएचएआई का पुल बनना है और आठ किमी लंबे सोरोंजी माइनर की आठ करोड़ रुपये से पुनर्स्थापना व सीसी लाइनिंग सिंचाई विभाग करा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 अक्तूबर को मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने की थी। पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने बताया कि मेला ग्राउंड के ट्यूबवेल की खामी दूर कर कुंड में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। संवाद