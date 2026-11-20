Kasganj News: मार्गशीर्ष मेले में हरि की पौड़ी तक गंगाजल पहुंचाने पर संकट
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:37 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:37 PM IST
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सोरोंजी। मार्गशीर्ष अमृत कुंभ मेले में निर्माण कार्यों के चलते हरि की पौड़ी पर गंगाजल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं को पानी की किल्लत न हो इसके लिए नगर पालिका ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है।
20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी स्नान पर लाखों श्रद्धालु हरि की पौड़ी में स्नान, भगवान वराह दर्शन व पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद 21 को द्वादशी, 22 को नागा साधु-संतों का शाही स्नान और 24 दिसंबर को पूर्णिमा स्नान होगा, जबकि 16 से 18 दिसंबर तक सिख समुदाय का प्रकाश उत्सव व शोभायात्रा होगी।
गोरहा नहर पर एनएचएआई का पुल बनना है और आठ किमी लंबे सोरोंजी माइनर की आठ करोड़ रुपये से पुनर्स्थापना व सीसी लाइनिंग सिंचाई विभाग करा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 अक्तूबर को मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने की थी। पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने बताया कि मेला ग्राउंड के ट्यूबवेल की खामी दूर कर कुंड में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। संवाद
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20 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी स्नान पर लाखों श्रद्धालु हरि की पौड़ी में स्नान, भगवान वराह दर्शन व पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। इसके बाद 21 को द्वादशी, 22 को नागा साधु-संतों का शाही स्नान और 24 दिसंबर को पूर्णिमा स्नान होगा, जबकि 16 से 18 दिसंबर तक सिख समुदाय का प्रकाश उत्सव व शोभायात्रा होगी।
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गोरहा नहर पर एनएचएआई का पुल बनना है और आठ किमी लंबे सोरोंजी माइनर की आठ करोड़ रुपये से पुनर्स्थापना व सीसी लाइनिंग सिंचाई विभाग करा रहा है, जिसकी शुरुआत 17 अक्तूबर को मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने की थी। पालिका अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे ने बताया कि मेला ग्राउंड के ट्यूबवेल की खामी दूर कर कुंड में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। संवाद
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