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डीएम प्रणय सिंह को ज्ञापन सौंपने के बाद सभासद बृहस्पतिवार से पालिका परिसर में बैठे हैं। सभासद कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सभासदों ने पालिका में विकास कार्यों, निर्माण सामग्री की खरीदारी, सरकारी योजनाओं और वित्तीय लेनदेन में अनियमितताओं का आरोप लगाया है।मांगों में कोटेशन के नाम पर कथित 2.5 करोड़ रुपये की अनियमितता और पीएम आवास योजना की जांच, स्ट्रीट व तिरंगा लाइट तथा पैनल खरीद में पारदर्शिता, दो वर्षों के कार्यों व खर्च का ब्योरा सार्वजनिक करना शामिल है।इसके अलावा चेयरमैन पुत्र के कथित हस्तक्षेप पर रोक तथा टैंकर व एंबुलेंस के नाम पर अवैध वसूली बंद कराना निर्धारित दरों से गृहकर-जलकर वसूली, आउटसोर्सिंग नियुक्तियों की जांच, जर्जर सड़कों का निर्माण और सफाई कर्मियों का पीएफ जमा कराने की मांग की गई है।11 सभासद पहले भी सभागार में अनशन कर चुके हैं। दोबारा आंदोलन से पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं जबकि अनदेखी पर सामूहिक भूख हड़ताल की चेतावनी के बीच सभी की नजर प्रशासन के रुख पर है।