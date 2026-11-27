Kasganj News: मारहरा तिराहे से फ्लाईओवर तक सीसी सड़क का निर्माण शुरू
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:29 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:29 AM IST
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मोहनपुरा। लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे मोहनपुरा-मरथरा मार्ग के चौड़ीकरण और निर्माण का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। कस्बे के मारहरा तिराहे से फ्लाईओवर तक के लंबित हिस्से पर बुधवार से सीसी सड़क निर्माण शुरू हो गया है जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को जल्द गड्ढों व जलभराव से निजात मिलेगी।
करीब 24.55 किमी लंबे और 51 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मार्ग की चौड़ाई पहले 3.75 मीटर थी जिसे बढ़ाकर 7 मीटर किया जा रहा है। बीते वर्ष अप्रैल में शुरू हुआ निर्माण हाईवे कार्य के चलते फ्लाईओवर से मारहरा तिराहे तक रुका हुआ था।
कस्बे की मटर मंडी शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। मंडी सीजन में ट्रैक्टर-ट्रॉली, लोडर व मालवाहक वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम लगता है। इसे देखते हुए विभाग मंडी शुरू होने से पहले काम पूरा करने में जुटा है ताकि किसानों व व्यापारियों को असुविधा न हो।
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आंकड़े एक नजर में
कुल लंबाई: 24.55 किमी
कुल लागत: 51 करोड़ रुपये
सड़क की चौड़ाई: 7 मीटर
वर्जन
मोहनपुरा-मरथरा मार्ग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। केवल मोहनपुरा तिराहे से बाईपास तक का टुकड़ा हाईवे कार्य के कारण रुका था जिस पर काम चालू है और शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। - लाखन सिंह, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग एटा
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करीब 24.55 किमी लंबे और 51 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मार्ग की चौड़ाई पहले 3.75 मीटर थी जिसे बढ़ाकर 7 मीटर किया जा रहा है। बीते वर्ष अप्रैल में शुरू हुआ निर्माण हाईवे कार्य के चलते फ्लाईओवर से मारहरा तिराहे तक रुका हुआ था।
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कस्बे की मटर मंडी शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। मंडी सीजन में ट्रैक्टर-ट्रॉली, लोडर व मालवाहक वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम लगता है। इसे देखते हुए विभाग मंडी शुरू होने से पहले काम पूरा करने में जुटा है ताकि किसानों व व्यापारियों को असुविधा न हो।
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आंकड़े एक नजर में
कुल लंबाई: 24.55 किमी
कुल लागत: 51 करोड़ रुपये
सड़क की चौड़ाई: 7 मीटर
वर्जन
मोहनपुरा-मरथरा मार्ग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। केवल मोहनपुरा तिराहे से बाईपास तक का टुकड़ा हाईवे कार्य के कारण रुका था जिस पर काम चालू है और शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। - लाखन सिंह, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग एटा