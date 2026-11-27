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करीब 24.55 किमी लंबे और 51 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस मार्ग की चौड़ाई पहले 3.75 मीटर थी जिसे बढ़ाकर 7 मीटर किया जा रहा है। बीते वर्ष अप्रैल में शुरू हुआ निर्माण हाईवे कार्य के चलते फ्लाईओवर से मारहरा तिराहे तक रुका हुआ था।कस्बे की मटर मंडी शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। मंडी सीजन में ट्रैक्टर-ट्रॉली, लोडर व मालवाहक वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम लगता है। इसे देखते हुए विभाग मंडी शुरू होने से पहले काम पूरा करने में जुटा है ताकि किसानों व व्यापारियों को असुविधा न हो।कुल लंबाई: 24.55 किमीकुल लागत: 51 करोड़ रुपयेसड़क की चौड़ाई: 7 मीटरमोहनपुरा-मरथरा मार्ग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। केवल मोहनपुरा तिराहे से बाईपास तक का टुकड़ा हाईवे कार्य के कारण रुका था जिस पर काम चालू है और शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा। - लाखन सिंह, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग एटा