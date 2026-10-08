Kasganj News: लोकतंत्र बचाओ और वोट चोरी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

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प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने के प्रयास को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खींचतान देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडे, तख्तियां और बैनर लेकर गांधी मूर्ति पर एकत्रित हुए। शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आंबेडकर पार्क पहुंचे।इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और मतदाता सूची व चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान दो अलग-अलग स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला जलाने का प्रयास किया।मुस्तैद पुलिस ने दोनों स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पुतले अपने कब्जे में ले लिए, जिससे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। मार्च के आंबेडकर पार्क पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया।इस विरोध प्रदर्शन में मुनेंद्र पाल सिंह राजपूत, गुलफाम सिंह, सत्येंद्र पाल सिंह बैस, इंद्रा गौड़, मुन्नी देवी, प्रतिभा सिंह, मीनाक्षी गौड़, अर्चिका मिश्रा, झम्मन सिंह, शिवांश यादव, अमित यादव, दीपक धनगर, रजनेश उपाध्याय और डॉ. जितेंद्र चौहान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।वर्जनकांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला लेकर आए थे लेकिन पुलिस ने पुतला फूंकने से पहले ही अपने कब्जे में ले लिया गया। - जगदीश चंद्र, एसएचओ