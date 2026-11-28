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यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने एआरटीओ राम प्रकाश मिश्रा के साथ कासगंज-एटा मार्ग, मथुरा हाईवे, बाईपास, राज कोल्ड तिराहा और नदरई चौराहे पर सघन जांच की। अभियान के दौरान बिना फिटनेस चल रहे एक ऑटो को सीज भी किया गया।बिना हेलमेट 128, ओवरस्पीडिंग के 56, बाइक पर तीन सवारी के 13, प्रेशर हॉर्न के नौ, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के छह, सीट बेल्ट व मोबाइल पर बात करने के पांच-पांच, बिना नंबर प्लेट के चार, मोडिफाइड साइलेंसर के तीन, पार्किंग उल्लंघन के दो, फिटनेस अभाव के दो और बिना बीमा के एक चालान किए गए।नियम तोड़ने वालों के मोबाइल पर ई-चालान भेजे गए। दो दिवसीय विशेष अभियान में मोडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर पर भी कार्रवाई हुई। साथ ही रात में दृश्यता बढ़ाने और हादसे रोकने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए गए।