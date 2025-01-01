Kasganj News: पेड़ से लटका मिला 17 वर्षीय किशोर का शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे हरथरा गांव के जंगल में स्थित एक बाग में शव देखा और तुरंत थाना अमांपुर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी विकास सक्सेना पुलिस बल के साथ फौरन मौके पर पहुंचे और शव को नीचे उतरवाया।पूछताछ में मृतक की शिनाख्त पड़ोसी गांव बिकौरा निवासी 17 वर्षीय रोहित कुमार वाल्मीकि पुत्र स्व. प्रेमपाल के रूप में हुई। मृतक की मां लक्ष्मी देवी नगर पंचायत में सफाई कर्मचारी हैं।मां लक्ष्मी देवी ने बताया कि रोहित शुक्रवार तड़के करीब 5 बजे उनके साथ काम पर गया था। इसके बाद दोनों 8:30 बजे घर लौटे। घर लौटने के बाद रोहित साइकिल लेकर यह कहकर निकला था कि वह बारानगर गांव में सफाई के काम पर जा रहा है। सुबह करीब 10:30 बजे उसे बाग में मृत पाए जाने की खबर मिली।पिता के निधन के बाद उन्होंने अकेले ही संघर्षों और मुश्किलों का सामना करते हुए बेटे को पाल-पोसकर बड़ा किया था। बेटे की मौत की सूचना मिलते ही रोते-बिलखते परिजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए।वर्जनप्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मौत की असली वजह का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। - दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ सहावर