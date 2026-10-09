Kasganj News: ऑटो पार्ट्स व्यवसायी की संदिग्ध हालात में मौत

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मोहल्ला नेहरूनगर निवासी प्रेमसुधा गुप्ता पत्नी स्व. विपिन कुमार गुप्ता ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनका बेटा संतोष गुप्ता ऑटो पार्ट्स का व्यवसायी है। वह अपनी पत्नी बबिता उर्फ देवकी और बच्चों के साथ मोहल्ला सुभाष नगर में रहता था।घर के बाहर ही दुकान बनी हुई है। कुछ दिन पहले उनके बेटे का सास सुनीता, साले शनि व शोभी व ससुर शिवनंदन गुप्ता निवासी मोहल्ला नेहरूनगर थाना जैथरा जिला एटा से विवाद हो गया था।आरोप है कि विवाद के बाद से उनकी बहू, नाती वंश और नातिन मुस्कान ससुराल पक्ष के साथ मिलकर बेटे को जान से मारने की धमकी देती थे। कई बार बदमाश भी भेजे। मां के अनुसार, शुक्रवार को बहू, नातिन, नाती और बेटा घर पर ही थे।दुकान पर काम करने वाले लड़के ने देखा कि बहू, नातिन व नाती एक राय होकर बेटे को गालियां दे रहे थे। हाथापाई कर रहे थे। इसके बाद दोपहर करीब 03:30 बजे तीनों घर से बाहर चले गए। लड़कों ने घर के अंदर जाकर देखा तो बेटा फंदे पर लटका हुआ था।सूचना पर परिजन उसे तत्काल फंदे से उतारकर डॉक्टर के पास ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या बहू, नाती और नातिन ने की है। घटना की जानकारी होने पर देर शाम थाना प्रभारी प्रदीप मालिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए।सीओ पटियाली अमित कुमार ने बताया कि घटनास्थल का मुआयना किया गया है। मां ने बहू, नाती-नातिन और ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।