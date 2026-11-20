विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

सभासदों ने 2.5 करोड़ के कोटेशन पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। उधर, बोर्ड की बैठक में घरेलू सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए 2500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया। साथ ही अन्य प्रस्तावों को सहमति दी गई।पालिकाध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में कस्बा की व्यवस्थाओं और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हुई। फीकल स्लज, सेप्टेज एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन उपविधि 2026 के तहत शुल्क तय हुआ। आवश्यक उपकरण और सामान खरीदने पर भी विचार किया गया। लाइसेंसिंग और अन्य शुल्कों पर अंतिम निर्णय अगली बोर्ड बैठक के लिए टाल दिया गया। सभासद रवि शाक्य ने नगर में जाम की समस्या उठाई और नो-एंट्री व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने हनुमानगढ़ी से कादरगंज तिराहे तक सीसी सड़क निर्माण एसडीएम नासिर अली की देखरेख में कराने की मांग की। सभासद मनोज कुमार ने जरूरतमंद परिवारों के लिए दो फ्रीजर और एक शव वाहन खरीदने का प्रस्ताव रखा। विजय कुमार गुप्ता ने स्ट्रीट लाइट सुधारने की बात कही। बैठक में उपजिलाधिकारी नासिर अली सहित कई अधिकारी और सभासद मौजूद थे।उधर, पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चार सभासद और सात सभासदों के प्रतिनिधि सामूहिक अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोपों की निष्पक्ष जांच और नियमों के तहत बोर्ड बैठक बुलाने की मांग की। सभासदों ने आरोप लगाया कि वर्तमान कार्यकाल में कोटेशन के नाम पर करीब 2.5 करोड़ रुपये के कार्यों में अनियमितता हुई है। उन्होंने प्रकाश विभाग में स्ट्रीट लाइट और प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की। पिछले दो वित्तीय वर्षों के विकास कार्यों और बजट का ब्योरा सार्वजनिक करने पर जोर दिया गया।अनशनकारी सभासदों ने पालिका अध्यक्ष के बेटे अजहर हुसैन के सरकारी कामकाज में कथित हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई। उनका आरोप है कि पानी के टैंकर और एंबुलेंस के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। उन्होंने इसे तत्काल बंद करने की मांग की। गृहकर और जलकर की वसूली बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर ही किए जाने की मांग भी रखी गई। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जांच, फर्जी पाए जाने वालों को हटाने और पीएफ व बढ़ी सैलरी दिलाने की मांग भी शामिल है।मामले को लेकर अधिशासी अधिकारी एवं प्रभारी एसडीएम नासिर अली ने दो सभासदों को बुलाकर उनकी बात सुनी। उन्होंने सभासदों से बोर्ड बैठक में शामिल होकर अपनी बात रखने को कहा, लेकिन सभासदों ने इस सुझाव पर असहमति जताई। उनका कहना था कि उनकी मांगों और उठाए गए मुद्दों पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए।सामूहिक अनशन में सभासद कृष्ण कुमार सिंह, अब्दुल रहमान उर्फ बंटी, अनिल वर्मा, आले इमरान, मुदस्सिर हुसैन, लुबना साइन के प्रतिनिधि शाहिद पॉपुलर, सीमा बेगम के प्रतिनिधि मोहम्मद इश्तियाक, रूमी बेगम के प्रतिनिधि तारिक महमूद, शाहाना के प्रतिनिधि शहादत, सलीमन के प्रतिनिधि अलकमा और रेखा गुप्ता के प्रतिनिधि रामकुमार शामिल रहे। सभी ने मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक सामूहिक अनशन जारी रखने की बात कही है।नगर पालिका की बोर्ड बैठक में 14 निर्वाचित और 4 नामित सभासद मौजूद थे। सभी प्रस्तावों पर बैठक में मौजूद सभासदों ने सहमति जताई है। चार सभासद और कुछ प्रतिनिध बाहर धरने पर बैठ गए थे। -मोहम्मद नासिर, एसडीएम एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिकापहले सभासद नगर पालिका की ठेकेदारी करते थे। अब ठेकेदारों को सीधे काम दिए जा रहे हैं। ठेका न मिलने के कारण बेबुनियाद आरोप लगाकर अनशन कर रहे हैं। बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सभी पर सहमति बन गई। -हाजी मुनव्वर हुसैन, नगर पालिकाध्यक्ष