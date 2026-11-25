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प्रशासन के अनुसार कुल 129 जोड़ों का पंजीकरण हुआ था जिनमें 123 जोड़ों ने समारोह में भाग लिया। इनमें 107 हिंदू जोड़ों का विवाह वैदिक रीति-रिवाज से और 16 मुस्लिम जोड़ों का निकाह इस्लामिक पद्धति से कराया गया।समारोह के अंत में सभी नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का आवश्यक सामान भेंट किया गया। मुख्य अतिथि विधायक हरिओम वर्मा और मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने सुखमय दांपत्य जीवन का आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। विधायक ने कहा कि इस योजना से बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं। यह गरीबों के लिए हितकारी है।कार्यक्रम में बीडीओ अमांपुर कुलदीप कुमार, बीडीओ सहावर प्रेमपाल सिंह, एडीओ परवेज अली, भाजपा जिला महामंत्री संजय सोलंकी, मंडल अध्यक्ष चित्तर सिंह सोलंकी व शिव मोहन गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।