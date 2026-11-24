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पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही पांच आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है।एक गांव निवासी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी 20 नवंबर की सुबह करीब 5 बजे शौच के लिए खेत की ओर जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान गांव के ही देवेंद्र, प्रीतम, राहुल, हितेंद्र और देव उसे जबरन पकड़कर ले गए।किशोरी की चीख-पुकार सुनकर वह पहुंचे लेकिन तब तक आरोपी उसे लेकर जा चुके थे। इसके बारे में परिजन को बताया। 21 नवंबर को किशोरी घर वापस पहुंची।वह काफी डरी हुई थी। मां के पूछने पर किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे जबरन खेत में ले गए थे, जहां सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया फिर जान से मारने की धमकी देकर छोड़ गए।इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस को शुरुआती जांच के दौरान दोनों पक्षों के बीच पूर्व के विवाद सामने आए हैं। दोनों के बीच तीन पुराने मामलों को लेकर झगड़ा है। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। अन्य पहलुओं की जांच में जुटी है।