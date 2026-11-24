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उपनिरीक्षक संदीप वर्मा ने प्राथमिकी में बताया कि वह सोमवार रात हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और कांस्टेबल पंकज चाहर के साथ सोरोंजी गेट चौकी क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच कर रहे थे।रात करीब 8:05 बजे पुलिस टीम अमांपुर फाटक से सहावर गेट फाटक की ओर रेलवे लाइन के किनारे आरपीएफ बैरक के समीप पहुंची, तभी रेलवे स्टेशन की ओर से आ रहा एक व्यक्ति टॉर्च की रोशनी देखकर तेज कदमों से चलने लगा।संदेह पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक (34) निवासी मोहल्ला जय-जयराम बताया और गांजा होने की बात स्वीकार की। सूचना मिलने पर सीओ सदर आंचल चौहान मौके पर पहुंचीं। उनकी मौजूदगी में तलाशी के दौरान युवक के दाहिने हाथ में मौजूद पॉलिथीन से 1250 ग्राम गांजा बरामद हुआ।पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह गांजा एटा से लाया था और जिले में बिक्री करने वाला था। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि 1.25 किलोग्राम गांजा बरामद कर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।