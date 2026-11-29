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आरोग्य मेला के आयोजन के लिए सभी 36 केंद्रों पर 50 चिकित्सक और 133 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहा। रविवार को सुबह से मरीज मेले में पहुंचने लगे। उन्होंने मेले में पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्रों पर अपना पंजीकरण कराया फिर चिकित्सक के पास जाकर अपना उपचार कराया।जिले के सभी केंद्रों पर आयोजित मेलों में करीब 796 मरीज पहुंचे। इनमें महिला की संख्या पुरुषों की तुलना में कुछ अधिक रही। वहीं, विभिन्न रोग से पीड़ित 148 बच्चे भी उपचार के लिए पहुंचे।मेले में पहुंचने वाले मरीजों में 192 त्वचा संबंधी समस्याओं और 141 बुखार से पीड़ित रहे। इनकी संख्या सबसे अधिक रही। इसके अलावा गैस्ट्रो के 98, श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरी) के 86, डायबिटीज के 44, लीवर के 15, हाइपरटेंशन के 14 और एनीमिया के 2 मरीज सामने आए, जबकि संदिग्ध टीबी का एक मरीज मिला।जांच के दौरान मलेरिया की 30 रैपिड डायग्नोस्टिक जांच में कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला, जबकि डेंगू की 13 जांच में भी सभी रिपोर्ट नेगेटिव रहीं। वहीं हेपेटाइटिस-बी की 7 जांच कराई गई।कोई पॉजिटिव मामला नहीं मिला। मेले के दौरान 6 मरीजों की नेत्र जांच हुई। 7 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच की गईं और 2 गोल्ड कार्ड बनाए गए। इसके अलावा 32 मरीजों को तंबाकू छोड़ने की सलाह दी गई।सीएमओ डॉ. अजय कुमार ने बताया कि आरोग्य मेले में मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीज पहुंचे। उनका चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया गया। बुखार और त्वचा रोग से संबंधी मरीजों की संख्या अधिक रही।